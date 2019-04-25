قال اللواء محمود خلف، مستشار أكادمية ناصر العسكرية، إن القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية في الشرق الأوسط أصبح فرض عين، موضحًا: "أردوغان اتقطعت ايده ورجله من ليبيا، ووزير الخارجية القطري اتطرد من الخرطوم".

وأضاف خلف، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجيش الليبي يستخدم الحد الأدنى من القوة العسكرية في عمليات تحرير طرابلس لأنها منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي سيطر على الجزء الغربي منها.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خرب الشرق الأوسط، لذلك انتقده الرئيس الحالي دونالد ترامب، وأعلن دعمه للجيش الليبي في عملياته الهادفة.