10 أيام هي المدة التي قضاها رجال المباحث، في الكشف عن ملابسات العثور على جثة رجل خمسيني ملقى في منطقة المقابر بطريق الواحات البحرية بمدينة 6 أكتوبر، وعقب الكشف عن هوية المجني عليه لم تكن تلك النهاية، بل كانت البداية للكشف عن تفاصيل جرائم أخرى، "هتك عرض وتحرش" ارتكبها المجني عليه بحق ابنته، ما دفع أبنائه لقتله والتخلص من جثته.

ذكرت التحريات والتحقيقات أنّ المجني عليه كان دائم التحرش بابنته القاصر (19 عاما)، وكان دائما يلامس أجزاء حساسة من جسدها، وهتك عرضها وحاول اغتصابها ومعاشرتها بالقوة عدة مرات، ما دفعها إلى إبلاغ أشقائها الذين خططوا لقتله بعد الاستعانة بخالهم، وقتلوه بـ18 طلقة أحدثت فتحات دخول وخروج، وبعد مرور 10 أيام على الواقعة تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وتبيّن أنّ نجلي الضحية وخالهما وراء القتل، لسوء معاملة المجني عليه لهم.

ما جاء في تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة، اعترف به المتهمون مرة أخرى في أثناء مثولهم مساء أمس أمام محقق النيابة، لإعلانه بقرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

تفاصيل الجريمة التي ارتكبها المتهمين منذ شهرين، كشفت عنها التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وأكدت أنّ الواقعة بدأت بورود إخطار من شرطة النجدة بتلقي بلاغ من أهالي ورواد المقابر في مدينة 6 أكتوبر التابعة لدائرة قسم ثالث أكتوبر، بالعثور على جثة في منطقة المقابر.

انتقلت قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبيّن العثور على جثة شخص في العقد السادس من العمر، مصاب بعدة طلقات نارية قاربت على 18 طلقة بمختلف أنحاء الجسد، وبجواره دراجة نارية.

وأوضحت التحريات أنّ اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أمر بتشكيل فريق بحث وتحر تحت قيادة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عاصم أبوالخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وتولى العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر مناقشة الـ"تربي" المسؤول عن منطقة المقابر حول الحادث، وهل شاهد أشخاصا في وقت معاصر للعثور على الجثة، وفحص خلافات القتيل بعد العثور على أوراق إثبات شخصيته بملابسه.

وتبيّن أنّ المجني عليه تاجر يبلغ من العمر 52 عاما من محافظة الفيوم، ويقيم في منطقة بولاق الدكرور، ونجحت قوة من المباحث تحت قيادة العميد عاصم أبوالخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر في كشف لغز الجريمة، إذ تبيّن أنّ القتيل على خلافات مع زوجته وأبنائه بشكل مستمر، وأنّ نجليه قررا التخلص منه لما يتسبب فيه لأسرتهما من مشكلات، فاستعان نجليه بخالهما واستدرجوا الأب إلى مقابر أكتوبر بحجة إعطائه مبلغا ماليا ضخما دفنوه في المنطقة، فاتجه إليهم وكان في انتظاره المتهمين، وفور وصوله فتح ابنه الأكبر النيران عليه من بندقية آلية، وأرداه قتيلا بـ18 طلقة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث أكتوبر ثالث، والرائد أحمد راغب معاون المباحث، من ضبط المتهمين الثلاثة، وأرشدوا عن سلاح الجريمة وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأقر نجلا القتيل أنّ والدهما اعتاد إساءة معاملتهما ووالدتهما، ما دفعهما للتفكير في التخلص منه للأبد، إذ كان يستولي على أموالهما ولا يعمل.