يزور وفد أزهري رفيع المستوي برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في تمام العاشرة والنصف من صباح الغد، لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد القيامة.

ويشارك في الوفد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ووفد من وزارة الأوقاف منهم الشيخ صبري ياسين والشيخ جابر طايع وآخرون.

ويحرص الإمام الأكبر على زيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كل عام للتهنئة بالأعياد، كذلك يحرص بطريرك الكرازة المرقسية على زيارة المشيخة للتهنئة بأعياد المسلمين في إطار التأكيد على عمق أواصر المودة والمحبة بين النسيج الوطني للشعب المصري ورفض لكل أشكال العنصرية اللادينية لدي البعض.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تصريحات له عبر موقع وزارة الأوقاف أن تهنئة أشقاء الوطن بأعيادهم بر وقسط ووطنية، وزيارة رجال المؤسسات الدينية وعلى رأسهم الإمام الأكبر أبلغ رد عملي على الجاهلين والمتشددين، معربًا عن ارتياحه الشديد لهذه الروح الوطنية العالية المتدفقة التي تسري بين أبناء هذا الوطن وأشقائه مما يعد أنموذجًا راقيًا يحتذى به لتحقيق وترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.