The Curse of La Llorona يحقق 61 مليون دولار في أسبوعه الأول

يواصل فيلم The Curse of La Llorona تحقيق إيرادات وصلت إلى 61 مليون دولار، في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، بينما لم تتجاوز ميزانية الفيلم 9 ملايين دولار، ويعتبر الفيلم التجربة الإخراجية الأولى لمايكل تشافيس.

الفيلم مأخوذ بشكل أساسي عن أسطورة من الفلكلور المكسيكي، تدعى La Llorona أو "المرأة الناحبة"، وهو شبح سيدة أغرقت أطفالها ثم تعود وهي تبكي في أثناء بحثها عنهم في النهر، ويعتبر الدفعة السادسة من عالم Conjuring.

وتدور أحداث الفيلم في سبعينيات القرن الماضي، عن أم مضطربة يشتبه في تعريض أطفالها للخطر، وحين يتم استدعاء أخصائية اجتماعية للتحقيق في الأمر، تكتشف أنّ هناك قوى شريرة تتحكم في الوضع.