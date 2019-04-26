وزيرا الشباب والأوقاف يفتتحان معرض المنتجات السيناوية بالعريش

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه كلا من وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، ووزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، معرض المنتجات السيناوية والفنون التشكيلية، في المدينة الشبابية بالعريش، بمناسبة عيد سيناء 37 للمحافظة.

وقال إيهاب بيتا مدير عام الشباب والرياضة، إن المعرض يشارك فيه مديرية الشباب والرياضة ومديرية الزراعة والثقافة، والتعليم وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وجمعيات البادية والفواخرية، وحماية التراث وحقوق المرأة السيناوية.

كما تم توزيع 20 طن مواد غذائية على المحتاجين من أهالي سيناء، وقال المحافظ أن عملية التوزيع تمت على فئة الصيادين متوقفة نظرًا لتوقف أعمالهم، وأيضا على بعض الأهالي المنقولين من الشيخ زويد ورفح إلى مدينة العريش.