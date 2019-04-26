صمم طالب في الفرقة الأولى قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط، تمثالا، للزعيم الراحل، الرئيس محمد أنور السادات، ليضيف إبداعا جديدا لإبداعات طلاب الكلية الذين جسدوا العديد من الشخصيات العامة والفنية والصعيدية، من خلال نحت تماثيل تعبر عن شخصياتهم المختلفة.

ويقول الطالب "محمود محمد أحمد"، مصمم التمثال، إن اختياره لشخصية الرئيس الراحل عند عمل التمثال، لحبه له، لافتا إلى أنه يعتبر السادات له كارزما خاصة كقائد وزعيم، ويس

تحق الكثير، مشيرا إلى أن التمثال مصمم من الطين الأسواني.

وأضاف محمود أن فكرة تصميم التمثال كانت تراوده منذ العام الماضى، ولكننه لم يكن قد أتقن النحت بعد،: "مستواي التعليمي لم يكن يؤهلنى لذلك، وبعد أن تدربت على أيدى أساتذتي، بدأت العمل في التمثال".

وأشار إلى أنه يصمم التمثال في المنزل لا الجامعة،: "لأنني أعتبر أن تمثال الزعيم السادات خاص بي، كما أننى أقوم بنحت مشروعات خاصة بالدراسة في الجامعة، إضافة إلى أنه أول بورتريه خاص بي"، موضحا أن الأدوات المستخدمة هي "الفرة والدفرة".

وأوضح أن عمله في التمثال استغرق شهرا، ويبلغ

ارتفاعه نحو 60 سم، منوها بأنه واجه العديد من الصعوبات خلال ذلك، تمثلت في "التشريح" ما جعله يتغلب عليه من خلال نصائح أساتذته، ودراسة تشريح الجمجمة جيدا.

واستطرد: "حاولت مرة وأخرى حتى وصلت لأفضل نتيجة"، موجهها الشكر إلى والديه وأساتذته الذين شجعوه في التغلب على المراحل التي صادفته، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يهدى هذا التمثال لمتحف السادات في الإسكندرية.