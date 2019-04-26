حفل خيري لتكريم عدد من السيدات وترشيحهن لزيارة بيت الله الحرام، من خلال منحهن عمرة تكريما لهن، حضرها أحد رجال الأعمال بمنطقة عين شمس، وبجواره جلست جارته القديمة التي يعتبرها في مقام والدته، ليجدها وقت توزيع الجوائز تنظر في ترقب راجية أنّ تحصل على رحلة عمرة، ليقرر "أيمن جورج" في تلك اللحظة أنّ يحقق حلمها ويتحمل نفقات سفرها، ليجسد بذلك مشهدا عن الوحدة الوطنية في مصر، ويتحمل تكاليف عمرة جارته المسلمة.

"في مقام والدتي هي اللي مربياني، كان نفسها تطلع عمرة وحققتلها حلمها".. هكذا بدأ "أيمن جورج" حديثه لـ"الوطن"، يقول إنّه رغم سكن السيدة فاطمة عيد صاحبة الـ55 عاما في منطقة المرج، وسكنه في منطقة عين شمس، لكنه حريصا على زيارتها بين الحين والآخر، للسؤال عنها والاطمئنان على أحوالها، خاصة بعد وفاة زوجها ونجلها العام الماضي.

"أيمن جورج" رجل أعمال بمنطقة عين شمس، لديّه العديد من المراكز في مجال خدمة السيارات، بدأ حياته العملية في العام 2002، وترشّح قبل أيام إلى رئاسة جمعية البر والتقوى فرع عين شمس التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، التي تحمل رقم 850 لسنة 2018، إذ يسعى دائما للمشاركة في الأعمال الخيرية منذ صغره، خاصة بعد وفاة والده ووالدته.

"أول مرة أشارك في عمرة لكن مش آخر مرة".. هكذا علق أيمن جورج صاحب الـ39 عاما، مؤكدا أنّ مشاركته في جمعية البر التقوى، ستجعله يهتم في المقام الأول ببرامج الإعاقة نظرا لاحتياجاتهم الدائمة، وزاد: "مفيش فرق بين مسلم ومسيحي، المحبة حلوة وكلنا هنقابل ربنا في الآخر وعملنا اللي هيفضل".