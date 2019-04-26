بدأت ميانمار في إطلاق سراح سجناء بعد أن أعلن رئيس البلاد أنه سيصدر عفوا عن نحو 7000 شخص، علاوة عن آلاف آخرين أطلق سراحهم في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال مين تون سو المتحدث باسم إدارة السجون، إن العفو الذي صدر، اليوم الجمعة، لن يشمل أيضا الكثير من الناشطين، مضيفا: "على حد علمي بالقائمة، أغلبية الأحكام تتعلق بقضايا مخدرات".

وأصدر رئيس ميانمار عفوا غير مشروط عن 6948 سجينا "من أجل سعادة شعب ميانمار مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية". وأفرجت السلطات عن أكثر من 9 آلاف سجين يوم 17 أبريل، في اليوم الأول من السنة الجديدة في ميانمار، لكن نشطاء في حقوق الإنسان أصيبوا بخيبة أمل؛ لأن العفو السابق لم يشمل سوى شخصين أدينوا باتهامات سياسية.