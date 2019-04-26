قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إنه حصل على كل الشهادات الممكنة التي تؤهله للدراسة في ألمانيا في الثمانينيات.

وأضاف منصور، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "dmc": "بيعملوا في ألمانيا كل أسبوع يوم الزملاء بيجتمعوا فيه يشربوا قهوة معًا، وفي اليوم دا أنا اتصدمت إني مش فاهم ولا كلمة من اللي بيتقال قدامي رغم إني تجاوزت كل اختبارات اللغة الألمانية".

وأوضح أنه أصيب باكتئاب شديد جدا بسبب فروق اللهجات، "وأصيبت بصدمة أخرى في الأيام الأولى لي بألمانيا حصلت عاصفة ثلجية كبيرة وفي خلال ساعات قليلة وصل ارتفاع الثلوج في الشوارع لمترين ونصف".