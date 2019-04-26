قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إنه أصغر من حصل على وسام الاستحقاق الألماني من الدرجة الأولى.

وأضاف منصور، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "أبلغني رئيس جامعة أولم بحصولي على الوسام وإنه أعلى درجة وإني المفروض أحصل على وسام أقل درجة منه وبعدين أحصل عليه لكنهم منحوني الوسام الأعلى مباشرة".

وتابع أن وسام الاستحقاق الألماني لا يحصل عليه إلا من فعل شيئا كبيرا يخدم به البشرية، مشيرا إلى أن شعوره بالفخر كان لا يوصف.

واستطرد: "طلبت منهم إن تسليم الوسام يكون في القاهرة بدلا من التسليم في ألمانيا، عشان أبقى وسط أهلي وبالفعل تسلمته في القاهرة وبعدين قابلت الرئيس الألماني وقتها وعمل حفل صغير على شرفي".