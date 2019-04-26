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أزمة مالية تهدد بقاء جروس في الزمالك

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«التنمية المحلية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال «شم النسيم»

«التنمية المحلية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال «شم النسيم»

مطالب برلمانية بزيادة مخصصات التأمين الصحى فى الموازنة الجديدة

مطالب برلمانية بزيادة مخصصات التأمين الصحى فى الموازنة الجديدة

وزير الخارجية الليبي: حكومة السراج رهينة لدى الميليشيات الإرهابية

وزير الخارجية الليبي: حكومة السراج رهينة لدى الميليشيات الإرهابية

الأقباط يختتمون «أسبوع الآلام» وقداسات بحضور مندوبى «السيسى»

الأقباط يختتمون «أسبوع الآلام» وقداسات بحضور مندوبى «السيسى»

ترامب: طلبت من "أوبك" خفض أسعار الوقود

ترامب: طلبت من "أوبك" خفض أسعار الوقود

"وكيل زراعة دمياط" يتفقد أعمال تطهير ترعة حجاجة

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تعرف على خريطة معارض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية

لعنة «البلاستيك» تطارد حياة المصريين

لعنة «البلاستيك» تطارد حياة المصريين

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ترزى على القهوة: «الشغل اليدوى عايز تركيز.. ومش أى حد يعمله»

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مصيف خاص للكلاب: غرفة «سينجل» وحمام سباحة وألعاب مائية

مصيف خاص للكلاب: غرفة «سينجل» وحمام سباحة وألعاب مائية

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