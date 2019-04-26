استنكر عبدالهادي الحويج وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، التغطية الإعلامية للقنوات القطرية، المناهضة لتحركات الجيش الليبي، التي تهدف إلى استعادة العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات الإرهابية المسلحة.

وقال خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، خلال حديثه عن دولة قطر: "هذا ليس غريبًا، دعاة الحرية وحقوق الإنسان عبارة عن دولة ليس لها دستور".

وأضاف: "نخوض المعركة من أجل الليبيين الذين يعيشون في سجن كبير، ولأن السجون السياسية مليئة بالرجال والسيدات، أما الحكومة الليبية المؤقتة فليس لديها سجن سري واحد وتبسط سيطرتها على أكثر من 90% من مساحة الدولة، ونقدم الخدمات ونمتلك الشرعية".