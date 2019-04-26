"مصر تستطيع" يعرض تقريرا عن طلاب مصريين بجامعة "أولم"

عرض الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" على شاشة "dmc"، تقريرا عن عدد من النماذج المصرية الناجحة بجامعة أولم بألمانيا.

وقال الطالب فادي ساويرس، الطالب بكلية الهندسة، إن الجامعة التطبيقية في أولم وفرت له أشياء لم يطلع عليها من قبل بطريقة تدريس مختلفة.

وأشار الطالب أحمد كمال، إلى أن جامعة أولم التطبيقية تختلف عن الجامعات المصرية كثيرا، لأنها تعتمد على الحياة العملية أكثر وليس الجوانب النظرية.

وعرض يوسف محمد، أحد الطلاب تجربة لأحد النماذج، التي يعمل عليها الطلاب ويتدربون عليها والخاصة بتعويض الأشخاص المبتورة أطرافهم.