نفى الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، الجمعة، ماتردد من أنباء حول إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق، مؤكدًا وجود عثمان يوسف كبر، وحسبو عبدالرحمن في السجن، والزبير أحمد الحسن في الإقامة الجبرية.

وقال الفريق الكباشي، إن السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية، وفقا لما ذكرته شبكة"الشروق" السودانية.

وكانت قناة "سكاي نيوز" ذكرت، يوم الجمعة، أن السلطات المختصة أطلقت سراح رئيس الوزراء السابق محمد طاهر أيلا. وقالت إنه في وقت سابق، أفرجت السلطات عن النائبين السابقين للرئيس المعزول عمر البشير عثمان كبر وحسبو محمد عبدالرحمن.

ووفقاً لما نشرته "سكاي نيوز"، فقد أطلق المجلس العسكري الانتقالي سراح رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر.وكانت الاستخبارات قد اعتقلت في وقت سابق القيادي في المؤتمر الوطني نافع علي نافع، بالإضافة إلى رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، وأودعتهما سجن كوبر في الخرطوم، وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، أن المجلس سيستمر في اعتقال رموز الرئيس السابق عمر البشير.