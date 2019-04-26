عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، عصر اليوم، على أشلاء جثة لسيدة في العقد الثاني من عمرها، في منطقة الطالبية.

وتبين من معاينة وتحقيقات أجهزة الأمن تحت قيادة اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن القوات عثرت على الجزء السفلي لسيدة وهي مرتدية جزءا من ملابسها الداخلية.

وأوضحت تحريات وتحقيقات مباحث الجيزة، تحت قيادة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد غراب وكيل فرقة المباحث، والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية، أن أشلاء الجثة عثر عليها في قطعة أرض فضاء بمنطقة الطالبية، داخل حقيبة، وبدأت القوات في فحص بلاغات التغيب، والبحث عن الجزء العلوي للجثة، وبدأت في فحص الكاميرات، القريبة من مكان العثور على الجثة لبيان عما إذا كانت التقطت صور للجناة أثناء التخلص من الجثة من عدمه.

كما ناقشت القوات سائقي الميكروباص والتوك توك الموجودين بالمنطقة، لبيان عما إذا كانوا شاهدوا أحدا من عدمه، ومناقشة الشهود الذين أبلغوا عن الواقعة.

وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وناظرت الجزء المعثور عليه وقررت عرضه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.