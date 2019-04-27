بالصور| حسام غالي وجدو يحضران نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

حضرا حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، ومحمد جدو لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ولاعب الجونة الحالي، فعاليات نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب زجاجي بمنتجع الجونة في الغردقة.

جاء ذلك بحضور المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة نادي الجونة، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش.

وتوجت رنيم الوليلي وعلي فرج ببطولة الجونة الدولية للإسكواش، التي أقيمت بالملعب الزجاجي بمنطقة المارينا بالجونة بمدينة الغردقة، بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.