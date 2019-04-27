مدير "الطبي العالمي": نطبق نظاما عالميا.. وأطبائنا مدربين ومؤهلين

قال اللواء طبيب، مصطفى أبو حطب، مدير المركز الطبي العالمي، إن المركز تم إنشاءه على المقايس العالمية والهدف منه أن يكون ملتزما بالمعايير العالمية منذ اللحظة الأولى لإنشائه عام 2004 حتى الآن.

وأضاف "أبو حطب"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المستشفى يطبق النظام العالمي ويمتلك أجهزة حديثة ومتطورة تضاهي الموجودة في جميع مستشفيات العالم.

وكشف مدير المركز الطبي العالمي، أن المركز يضم كفاءات طبية عالمية ومتواجدة طوال الـ24 ساعة، ويوجد خبراء من جميع دول العالم، لافتا أن جميع الأطباء المتواجدن في المركز مدربين ومؤهلين من الجامعات الأمريكية والبريطانية.