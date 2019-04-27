أخبار ماتفوتكش| "صلاح" يصنع التاريخ.. مشاجرة بين مصري وبحرينيين

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

مشاجرة بين مستشار مصري وبحرينيين.. وأحد الحضور: الشيعة على راسك

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يظهر مشاجرة بين مستشار قانوني مصري وعدد من أعضاء غرفة صناعة وتجارة البحرين.

وظهر في الفيديو شخص يوجه للقانوني المصري بصوت عالٍ: "انت مين وليه تتدخل"، ليرد عليه: "أنا مستشار قانوني وليا الحق إني أتكلم".

ووجه التاجر البحريني النقاش إلى مدير الجلسة بأن المستشار المصري ليس له حق التحدث، ليجيبه: "أنا ليا الحق إني أتكلم ولو صوتك عالي فأنا صوتي أعلى".

وتجمَّع حولهما عدد من الحضور للفصل بينهما، وتقدم أحد الحاضرين للمستشار القانوني المصري قائلا: "لا تطول لسانك"، ليرد المصري: "أقروا قانون، إنتوا مش بتقروا القانون، وليا الحق إني أحبسك لو عايز".

ليتقدم أحد المواطنين البحرينيين ويمسك المستشار المصري من رقبته فوجه له المصري صفعة على وجهه، وعندما تقدم أحد الحاضرين لضربه أسقطه أرضا ليجتمع عليه عدد من الغرفة لضربه، وبعد أن تم إبعاد الطرفين عن بعضهما البعض، وجه أحدهم الحديث للمواطن المصري قائلا: "الشيعة فوق راسك".

الأقباط يختتمون «أسبوع الآلام» وقداسات بحضور مندوبى «السيسى»

اختتم الأقباط، أمس، أسبوع الآلام بصلوات «الجمعة العظيمة»، ويحتفلون اليوم بـ«سبت النور»، فيما تزيل الكنائس الستائر السوداء عن جدرانها وتعلق ستائر بيضاء، قبل أن تقام مساء غدا قداسات عيد القيامة فى كافة الطوائف المسيحية بمصر، طبقاً لتقويم الكنائس الشرقية، التى ستحتفل بالعيد غداً. وترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الجمعة العظيمة، أمس، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد كبير من الأساقفة والكهنة والأقباط. وألقى البابا كلمة خلال الصلوات، طالب فيها الأقباط بالحفاظ على نصيبهم من السماء دون الانشغال بأمور الدنيا، كما تحدّث فى كلمته الروحية عن «صلب المسيح»، بحسب الاعتقاد المسيحى، محذراً الأقباط من ترك الكنيسة خلال هذه الأيام بدون تغيير وعهد، قائلاً: «المسيحية ليست تغيير أكل بأكل، ومن صوم لفطار، ولكن انتبه لحياتك وانتبه لخلاصك وأبديتك».

"الداخلية" تكثف خدماتها بمرافق النقل العام والسكك الحديدية والمترو

اتخذت الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية، الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين جميع المنشآت والمرافق المهمة والحيوية، ولاسيما مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية ووسائل النقل العام، والتي من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيرا من المواطنين خلال فترة الأعياد.

الرئيس الفلسطيني يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الرئيس عباس قوله في البرقية "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا يسعدنا أن نتوجه لفخامتكم بأحر التهاني الأخوية بمناسبة احتفالكم بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء، معربين عن تقديرنا العالي للتضحيات الجسام التي قدمها جيش مصر وشعبها العظيم في سبيل استعادة أرضه وترابه الوطني، مدافعا عن قضايا أمتنا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين".

الشرطة السريلانكية تعلن مقتل 15 شخصا إثر تفجير انتحاري

أعلنت شرطة سريلانكا مصرع 15 شخصا، جراء تفجير انتحاري خلال مداهمة لمخبأ متشددين، وقالت الشرطة إن 3 رجال أقدموا على تفجير متفجرات بعدما حاصرتهم قوى الأمن، مما أسفر عن مقتل 3 نساء و6 أطفال داخل ما يُعتقد أنه مخبأ للمتطرفين، قرب منطقة كالموناي، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

كاتب بحريني: "مستشار الغرفة" لا يمثل المصريين.. لا ينكر فضلهم إلا جاحد

أبرزت الصحف البحرينية الصادرة، اليوم السبت،واقعة المشاجرة بين مستشار قانوني مصري وأعضاء بغرفة تجارة البحرين خلال اجتماع الجمعية العامة للغرفة، مساء أمس، وعلى صعيد مقالات الرأي، قال الكاتب البحريني إبراهيم النهام، في مقال بعنوان (هذا المُتطاول لا يُمثل مصر) بصحيفة "البلاد البحرينية"، أن المستشار القانوني المصري لا يمثل إلى نفسه، مؤكدا أن المصريين لهم مكانة مقدرة ودور كبير في بناء المملكة.

«التنمية المحلية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال «شم النسيم»

وجّه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجات الاستعدادات القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع والقيامة، وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أى أعطال فى المرافق والخدمات، ورفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق العامة، واتّخاذ ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضارى الذى يليق بها.

"المحبة حلوة".. "قبطي" يتبرع برحلة عمرة لجارته: "زي والدتي"

حفل خيري لتكريم عدد من السيدات وترشيحهن لزيارة بيت الله الحرام، من خلال منحهن عمرة تكريما لهن، حضرها أحد رجال الأعمال بمنطقة عين شمس، وبجواره جلست جارته القديمة التي يعتبرها في مقام والدته، ليجدها وقت توزيع الجوائز تنظر في ترقب راجية أنّ تحصل على رحلة عمرة، ليقرر "أيمن جورج" في تلك اللحظة أنّ يحقق حلمها ويتحمل نفقات سفرها، ليجسد بذلك مشهدا عن الوحدة الوطنية في مصر، ويتحمل تكاليف عمرة جارته المسلمة.

840 فدان حدائق بالقاهرة جاهزة لاستقبال المواطنين في شم النسيم

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته بتجهيز وإعداد حدائق المحافظة المختلفة لاستقبال مواطني القاهرة وزائريها من المحافظات المختلفة بمناسبة عيد شم النسيم، ورفع كفائتها والتأكد من صلاحية ألعاب الأطفال وتوفير جميع احتياجاتها.

شريف مدكور يوجه رسالة إلى متابعيه: "راضي باللي ربنا كتبهولي"

سجلت الإعلامية مريم أمين، فيديو ونشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، للإعلامي شريف مدكور بعد خبر مرضه بسرطان القولون، وكتبت "لكل حبايب شريف مدكور وكل اللي بيسألوا عليه، اطمنوا، هو بنفسه بيطمنكم أهو"، ووجَّه مدكور رسالة إلى متابعيه، قال فيها: "الحمد لله.. أنا زي الفل.. وراضي باللي ربنا كتبهولي".

صلاح يصنع التاريخ ويعادل سواريز ضمن 7 أرقام من فوز ليفربول على هيدرسفيلد

دك ليفربول شباك ضيفه هيدرسفيلد بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما بملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، وصعد محمد صلاح لصدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 21 عقب هدفيه في شباك هيدرسفيلد بالدقائق 46 و83، ليفض الشراكة مع زميله السنغالي ساديو ماني، والذي سجل بدوره هدفين أيضا ورفع رصيده من الأهداف عند 20 هدف.