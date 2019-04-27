سادت حالة من الحزن والصدمة بين الجمهور وقبلهم الإعلاميين ونجوم الفن، بعدما نشر الإعلامي شريف مدكور، صورًا له داخل إحدى المستشفيات وإعلانه إصابته بورم سرطاني، ففي نوفمبر 2016، تنبأ "مدكور" بحدوث أزمة تجعله يعتزل العمل التليفزيوني، خلال مؤتمر نظمته كلية الآداب جامعة حلوان، لنقل تجربته الإعلامية لطلاب قسم الإعلام.

ونشر الإعلامي شريف مدكور، أمس صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها: "أنا مقاتل سرطان".

وبعدها انهالت تعليقات الدعم والدعاء من الفنانين والإعلاميين، حيث سجلت الإعلامية مريم أمين، فيديو ونشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، للإعلامي شريف مدكور بعد خبر مرضه بسرطان القولون، وكتبت "لكل حبايب شريف مدكور وكل اللي بيسألوا عليه، اطمنوا، هو بنفسه بيطمنكم أهو"، ووجَّه رسالة لمتابعيه، قال فيها: "الحمد لله.. أنا زي الفل.. وراضي باللي ربنا كتبهولي".

بالفيديو شريف مدكور يوجه رسالة إلى متابعيه: "راضي باللي ربنا كتبهولي"

بينما أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تمنيه بشفاء شريف.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "أعرفه من سنين طويلة وأحترمه لأنه من الناس اللي اشتغلوها من تحت وسفوا تراب وتعبوا"، وتابع: "تعرض للتنمر والسخرية وبالرغم من ذلك كان يرد على الناس بابتسامة جميلة وهدوء شديد، وأتمنى له وكل فريق البرنامج كل الصحة والعافية".

أديب: أتمنى شفاء شريف مدكور.. "إنسان مبهج وبنى نفسه بنفسه"

وعلق الإعلامي محمود سعد، على مرض شريف مدكور، وكتب عبر حسابه الخاص على تويتر: "يا شريف أنا لسه عارف بمرضك حالا، وإنت إنسان جميل وطيب وربنا هيعملك كل حاجة حلوة، وده اختبار وتقوم منه إن شاء الله زي الفل وترجع لجمهورك الكبير يا رب.. محمود سعد".

محمود سعد لشريف مدكور: "مرضك ده اختبار من ربنا"

فيما طالب الفنان أحمد حلمي جمهوره بالدعاء للإعلامي شريف مدكور، وذلك بعد إعلان الأخير إصابته بمرض "سرطان القولون".

وكتب حلمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "‏مش طالب غير طلب واحد بس ادعوا له بالشفاء لأنه هيخف بدعواتكم".

أحمد حلمي يطالب الجمهور بالدعاء لشريف مدكور بعد إصابته بـ"السرطان"

دعمت الفنانة صابرين، الإعلامي شريف مدكور بعد إعلان الأخير إصابته بوعكة صحية وهي عبارة عن ورم في القولون.

صابرين تدعم شريف مدكور في مرضه: "ربنا يشفيك يا ابن الأصول"

وبعثت الفنانة منة فضالي برسالة إلى الإعلامي شريف مدكور، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت فضالي صورة لـ"مدكور"، وعلقت عليها قائلة: "شريف من الناس المحترمة اللي تبقى فخور بيها، وكفاية إن قلبه أبيض ومتصالح مع نفسه، سلامتك مليون سلامة شيشو القمر، تقوم بالسلامة يا رب يا غالي".

منة فضالي لشريف مدكور: "سلامتك يا غالي"

وأعربت الفنانة نشوى مصطفى، عن حزنها الشديد، لإصابة مدكور، قائلة: "يا شريف أنا بحبك أوي، بحب روحك الطيبة وقلبك اللي مليان نور ومحبة".

وكتبت "نشوى" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فاكر يا شريف في فترة من حياتي مريت بتجربة مرار خليتني في منتهى الضعف الإنساني واحنا ساعتها مكناش أصحاب خالص.. فاكر لما كلمتني؟.. عمري ما أنسى وقفتك النفسية جنبي عمري ما أنسى أد إيه كنت بتقويني وفضلت معايا لحد ما اتطمنت إني بقيت كويسة.. عمري ما هنسالك الموقف ده أبدًا، وقت شدتي لقيتك موجود، وبعدها عرفت أد إيه إنت إنسان كبير من زملاء كتير كل ما احكي لهم وقفتك معايا اسمع منهم حكاوي طيبة عنك مع الغريب قبل القريب".

نشوى مصطفى لشريف مدكور: "قلبك مليان نور ومحبة"