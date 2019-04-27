أصيب 5 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي الشرقي بناحية قرية الحواويش بمركز أخميم، بمحافظة سوهاج، أمس، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الحواويش، دائرة المركز.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة (طارق ا. م. ع.- 24 عاما- سمكري سيارات)، ويقيم بندر أخميم وحال مفاداته إحدي الدراجات البخارية اختلت عجلة القيادة بيده ما أدي لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص يقيمون بذات الناحية، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي، وغادروها عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة عدا الأول والثالث.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.