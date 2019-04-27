سعر الدولار اليوم في مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت في بعض البنوك الحكومية والخاصة، وتستعرض "الوطن" لقرائها سعر بيع وشراء الدولار في البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي اليوم نحو 17.15 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدولار في بنك بلوم مصر اليوم نحو 17.11 جنيه للشراء و17.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 17.13 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة اليوم نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.