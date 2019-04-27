حملات للرقابة على الأسواق قبل شم النسيم بالدقهلية

قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إن الأسواق بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة أنهت استعداداتها للاحتفال مع المواطنين بأعياد شم النسيم، مؤكدا أن عددا من الإجراءات جرى اتخاذها لمتابعة الأسواق والرقابة الصحية والتموينية على المنتجات الموجودة بها.

وأضاف "شاروبيم"، أن حملات المتابعة والرقابة تجرى بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين، التي قامت بالمرور على محلات الأسماك المدخنة والطازجة والمجمدة، ومحلات بيع الفسيخ والسردين، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، وطالب المواطنين بضرورة التأكد من تاريخ صلاحية المعروضات والإبلاغ فورا عن أية مخالفات قد يرتكبها بعض التجار.

من جهته أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع الإدارات، وعمل غرفة عمليات بمديرية التموين للمتابعة المستمرة، لمواجهة أي مخالفات بالتنسيق والتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري.