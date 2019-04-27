قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الأطباء المصريين الذين سيسافرون بريطانيا للتدريب على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في نطاق المحافظة، سيتدربون بين أفضل أطباء العالم، ووفق أحدث الإمكانيات الطبية العالمية.

وأضاف الغضبان، في تصريحات صحفية على هامش توديعه الدفعة الأولى للأطباء في أثناء سفرهم من مطار القاهرة، اليوم، أن التدريب سيسهم بشكل كبير في تحسين المنظومة الطبية، والارتقاء بالصحة في بورسعيد، بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمريض.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن ما يحدث في تجهيزات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في نطاق المحافظة هو "إعجاز"، تحقق في وقت قياسي بفضل جهود جميع المشاركين في تلك الملحمة الوطنية بعد نجاحهم في إنشاء وتطوير 33 وحدة صحية، إضافة إلى رفع كفاءة المستشفيات التي ستدخل ضمن منظومة التأمين الجديد.

ولفت محافظ بورسعيد، إلى أن أهالي بورسعيد شاهدوا على أرض الواقع ما يجرى بمستشفى النصر التي كانت مغلقة منذ أكثر من 12 عاما، والآن تصبح أحد أكبر صروح المنظومة.