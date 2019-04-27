"القياس والتقويم" بجامعة الزقازيق يعقد ورشة عمل حول "صياغة المفردة"

عقد مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق، ورشة تدريبية حول الاختبارات الموضوعية وصياغة المفردة الاختبارية بكلية الحاسبات والمعلومات، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

حاضر في الندوة الدكتورة شيري مسعد حليم رئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة الزقازيق، وحضر الدكتور نبيل محمد زايد أستاذ القياس والتقويم والخبير في علم النفس التربوي، ومديري وحدات القياس والتقويم بكليات الحاسبات والمعلومات والزراعة والطب البيطري والتربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة، والمعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم.

وقال الدكتور محمد عوض البربري المدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم إن الورشة تضمنت العديد من المحاور، وأثرت المداخلات وحوارات الحضور في الاجابة عن بعض المشكلات التي ترد ببعض الاختبارات وأساليب صياغة المفردات الاختبارية، مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة الورش التدريبية التي ينظمها المركز، تحت شعار "بالتقويم يزدهر التعليم"، والتي تستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ويحاضر فيها خبراء المركز.