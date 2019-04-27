نفت الغرف التجارية المصرية تدخلها لدى غرفة التجارة بالبحرين، مؤكدة "أنه شأن داخلي وفردي ولسنا طرف وتتبع الخارجية ووزارة الهجرة"، بحسب الدكتور علاء عز الأمين العام للغرف التجارية.

وقال: "ليس معنى أنه حدث في الغرفة أن يتدخل الاتحاد العام للغرف التجارية"، لافتا في تصريحات له، أن الغرف التجارية تتدخل إذا وقع الخلاف بين الشركاء في كلا من البلدين".

وتابع: "تتوجة الغرف التجارية بالعمل على حماية المستثمرين في كل مدن العالم التي تعرض التجار فيها لأضرار جراء الخلافات أو التعرض للاعتداءات وتعويضهم التعويض العادل".

ونشرت وكالة الأنباء البحرينية، بيانًا للنائب العام بالمملكة إذ وجهت النيابة اتهامات السب والقذف والتحريض على بغض طائفة وازدرائها إلى مستشار قانوني مصري يدعى ياسر أحمد العطار بعد نشوب مشاجرة مع عدد من أعضاء غرفة صناعة وتجارة البحرين، موضحة أنه ألقي القبض عليه تمهيدًا لمحاكمته جنائيا.

وعلقت السفيرة سها الفار سفيرة مصر بالبحرين، على القضية بأنها قيد التحقيقات، وأن ما حدث "تصرف فردي"، مؤكدة، لـ"الوطن"، أن الشخص المتهم بسب الشيعة يعمل محاميًا، ولديه محاميون يدافعون عنه، وأن السفارة عرضت عليه كل الخدمات التي تتوافق مع دورها.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو للمشاجرة التي بدأ فيها المواطن البحريني الاشتباك مع المصري بالأيدي؛ ليتطور الأمر إلى مشاجرة وسباب بين الجانبين، وتبين أن المصري ياسر أحمد العطار ويعمل مستشارا قانونيا لشركة ناس البحرينية، وكذلك المستشار الشخصي لرئيس غرفة التجارة والصناعة البحريني.