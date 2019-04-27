أعلن الأزهر الشريف، عبر موقعه الرسمي عن تنظيم مسابقة "مئذنة الأزهر" في الشعر للموسم الأول 2019، حيث سيتم اختيار أفضل 5 قصائد عمودية نظمت باللغة العربية الفصحى عن الأزهر الشريف أو أحد شيوخه أو علمائه، أو عن دور الأزهر وجهوده الجليلة في ترسيخ القيم التي يتبناها ويحرص على نشرها مثل السلام، الأخوة الإنسانية، التعايش وتقبل الآخر والمواطنة.

وتتمثل شروط المسابقة في الآتي

- أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى ومن الشعر العمودي.

- أن يكون الشعر أصيلًا ومن إنتاج الشاعر المشارك.

- ألا تقل أبيات القصيدة عن 30 بيتًا ولا تتجاوز الخمسين بيتًا.

- ألا تكون القصيدة سبق نشرها من قبل.

- ألا يقدم الشاعر القصيدة المشارك بها لمسابقة أخرى لحين الإعلان عن نتيجة المسابقة.

وتشمل جوائز المسابقة ما يلي

1- شهادة شكر وتقدير ممهورة بتوقيع من فضيلة الإمام الأكبر، وذلك للفائزين الخمسة الأوائل.

2- جوائز مالية قدرها 25 ألف جنيه للفائز الأول، و20 ألف الفائز الثاني، و15 ألف جنيه للفائز الثالث، و10 آلاف جنيه للفائز الرابع، و5 آلاف جنيه للفائز الخامس، على أن يحصل الفائز بالمركز الأولى على درع "مئذنة الأزهر".

وللراغبين في الاشتراك بالمسابقة، ملء استمارة الترشح في موعد أقصاد شهر من تاريخ الإعلان، ثم إرسال القصيدة الشعرية على البريد الإلكتروني (meazana.cde@alazhar.eg) في موعد أقصاه 30 يوليو.