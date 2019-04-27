أكد اللواء صبري الوزيري رئيس مدينة نويبع، أنه جرى إعداد وتجهيز جميع الشواطئ العامة وتزويدها بكافة الخدمات إضافة إلى تكثيف حملات التنفتيش على الأسواق وأماكن تدوال الأسماك الطاذجة والمملحة استعدادا لاحتفالات الربيع.

وأضاف رئيس مدينة نويبع، أن المخيمات والفنادق تشهد إقبالا سياحيا غير مسبوق تزامنا مع عيد شم النسيم حيث تخطت نسبة الإشغالات 62%.

وقال إن معظم الجنسيات التي تتردد على المدينة أردنيين وكويتيين ومصريين إضافة إلى الروس والألمان.

وأوضح أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المنتجعات السياحية.