فازت الجمعية الطبية الكويتية برئاسة إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الانتخابات، التي أقيمت على هامش المؤتمر السنوي للجمعية الطبية العالمية الذي أقيم في تشيلي، وقال الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية الدكتور سالم الكندري - في تصريح اليوم السبت - إن فوز الجمعية الطبية الكويتية برئاسة إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا في الجمعية الطبية العالمية، يعتبر إنجازا غير مسبوق، ويرفع اسم الكويت في المحافل الدولية.

وأوضح الكندري، أن الجمعية أصبحت عضوا رئيسيا، يحق لها المشاركة والتصويت على جميع القرارات والقوانين التي تتم صياغتها تحت مظلة الجمعية الطبية العالمية، علما بأن الكويت تعتبر أول دولة عربية وخليجية تترأس هذا الإقليم.

وكشف عن تقديم الجمعية الطبية الكويتية دراسات طبية وأوراقا علمية متنوعة، أهمها وضع حجر الأساس بالقانون الدولي لتنظيم أخلاقيات المهنة والعلاقة المتبادلة بين الأطباء فيما بينهم ومع المرضى، ورسم سياسات واستراتيجيات العمل الطبي، وأشار إلى أن الجمعية تشارك نظيراتها من الجمعيات الطبية على مستوى دول العالم سنويا في المؤتمر السنوي الذي تنظمه الجمعية الطبية العالمية؛ وذلك لرسم سياسات واستراتيجيات العمل الطبي في المحفل الدولي، خاصة ضمن علاقاتها الرسمية بمنظمة الصحة العالمية.

يذكر أن الجمعية الطبية الكويتية، أنشأت في الكويت عام 1963، لتكون أول جمعية مهنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتضم 14 ألفا و365 طبيبا وطبيبة يعملون في القطاعين الحكومي والخاص.

وأنشأت الجمعية الطبية العالمية عام 1947، وهي اتحاد كونفيدرالي مستقل، يتألف من جمعيات طبية وطنية من 102 دولة، وتمثل أكثر من 9 ملايين طبيب وطبيبة، وتسعى إلى تحقيق أعلى المعايير الممكنة على مستوى الرعاية الطبية وآداب المهنة، ولها تعاون وثيق مع عدة جهات مؤثرة، كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة.