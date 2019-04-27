يستعد حي برج العرب بالإسكندرية، بدءا من اليوم، لإقامة معرض للزهور بحديقة التحسين بجوار ميدان برج العرب القديم، وذلك لاستقبال احتفالات عيد شم النسيم.

وقالت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب، اليوم، إنه لأول مرة يقام المعرض بالمركز ويستمر خلال أعياد الربيع وذلك بالتنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت مسعود، لـ"الوطن"، أن إدارة الحدائق بالحي بدأت أعمال قص النجيل بالحديقة ونظافة المسطح من الحشائش والمخلفات وعمل حديات به وإقامة جور حول الأشجار وزراعة بعض الزراعات المزهرة به، بجانب استكمال تلقيح النخيل البلدي بشارع حسن علام وري جميع الأشجار بالجزيرة الوسطى.