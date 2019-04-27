نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أمثلة استرشادية لنظام التقويم، للصف الأول الثانوي، وتستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

مادة اللغة العربية

مادة اللغة الإنجليزية

مادة اللغة الفرنسية

مادة اللغة الألمانية

مادة اللغة الإسبانية

مادة اللغة الإيطالية

مادة الرياضيات (جبر وحساب مثلثات وهندسة تحليلية)

مادة الدراسات

مادة الجغرافيا

مادة الفلسفة

مادة الفيزياء

مادة الكيمياء

مادة الأحياء

ويمكنك الاطلاع على نماذج استرشادية لمادة الأحياء باللغتين الإنجليزية والفرنسية من هنـــــا، ومادة الكيمياء باللغتين الإنجليزية والفرنسية من هنـــــا، ومادة الفيزياء باللغتين الإنجليزية والفرنسية من هنــــــا، ومادة الرياضيات باللغتين الإنجليزية والفرنسية من هنـــــا.

ونبه "شوقي" الطلاب بضرورة ملاحظة هذا النوع من الامتحانات الذي يستهدف "قياس مستويات فهم نواتج التعلم"، ولا يعتمد على نماذج الأسئلة القديمة التي كانت في مجملها، تقيس مهارات الحفظ وتوجد إجابتها في الكتاب.

وأضاف خلال منشوره على فيس بوك: "أن أسلوب التحضير (المذاكرة) الأمثل يتلخص في محاولة فهم الموضوع جيدًا عن طريق الكتاب المدرسي، والمحتوى الإضافي الموجود على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري".