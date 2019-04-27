قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية يعد اعترافًا قويًا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ويساهم بشكل كبير في تحسين المكانة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي، حيث تعيش الجامعة واقعًا متطورًا تحصد من خلاله ثمرة جهد العاملين وعطاء المخلصين، إنجازات رائعة ونجاحات ملفتة تنعكس ظلالها على كلياتها ومعاهدها ومستشفياتها ومعاملها المتميزة ومصانعها التعليمية، وملاعبها الرياضية، ومرافقها الداعمة للعملية التعليمية، وورشها الحديثة وقاعاتها ومدرجاتها وشوارعها النظيفة وحدائقها الجميلة.

وأضاف القمري، أن هذا كله لم يكن ليتحقق لولا فضل الله وتوفيقه ثم تضافر جهود المخلصين من أبناء الجامعة كل في تخصصه، مشيرًا إلى انه رغم التحديات التى تواجه جامعة كفر الشيخ التي أكدت مرارًا وتكرارًا أنها لا تؤمن بالمستحيل، وحققت بفضل الله طموحات فاقت كل التوقعات، فهي مؤهلة لتحتل مكانة متميزة بين الجامعات العالمية من خلال العديد من المرتكزات القوية.

وكشف عن أنه في إطار سعي الجامعة إلى تطوير مخرجاتها لمواكبة وظائف المستقبل من خلال الاهتمام بعلوم المستقبل، بالإضافة إلى توفير فرص تعليم رقمي ذكى فقد أنشأنا أول كلية للذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تبدأ الدراسة بها في العام القادم.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفال الجامعة بعيدها الـ13 بحضور العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، ومجلس النواب بالمحافظة.