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«الخريطة الاستثمارية».. «بوصلة» أموال المصريين

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القضاء الإداري: عدم قبول دعوى منع السلفيين من الخطابة على المنابر

القضاء الإداري: عدم قبول دعوى منع السلفيين من الخطابة على المنابر

مجاهد: إجراء مسح "100 مليون صحة" شرط للحصول على "الإعدادية والثانوية"

مجاهد: إجراء مسح "100 مليون صحة" شرط للحصول على "الإعدادية والثانوية"

علاء عز: 250 مليار دولار قيمة المشروعات المنفذة في "الحزام والطريق"

علاء عز: 250 مليار دولار قيمة المشروعات المنفذة في "الحزام والطريق"

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إصابة 3 أشخاص إثر اشتعال النيران في سيارة بالسويس

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خدع بصرية وسحرية في عروض الموهوبين بالقليوبية.. والمحافظ: خلق جيل جديد

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