بعد فترة عمل استمرت مدة أربع سنوات، في تجديد الكنيسة الكبرى "كنيسة الأنبا رويس" بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتي تم افتتاحها بعد أعمال الترميم في نوفمبر الماضي، حرصت الكنيسة على إقامة نعي كبير لشهداء الوطن في الحوادث الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة على جدران القاعة الكبرى بالكنيسة.

النعي جاء على شكل لوحة فنية لضحايا خمس حوادث إرهابية استهدفت الأقباط، حيث احتضنت جدران الكنيسة أسماء شهداء أربع حوادث إرهابية كالتالي: "شهداء وشهيدات الصعيد"، شهداء وشهيدات بحري"، "شهداء وشهيدات القاهرة"، "شهداء وشهيدات الإسكندرية"، وعلى رأس هذه اللوحة الفنية التي تقع في مواجهة الجالسين بقاعة الاحتفالات يوجد نعي لشهداء ليبيا الـ21 الذين تم ذبحهم على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015، والتي قام على إثرها الجيش المصري بقصف مواقع للتنظيم الإرهابي في الأراضي الليبية.

وشهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السبت تشديدات أمنية مكثفة استعدادا للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وتعتبر الاحتفالات هذا العام هي الأولى في الكنيسة الكبرى بعد تجديدها عقب افتتاح المبنى في نوفمبر الماضي.

يذكر أن مبنى الكاتدرائية أنشئ على شكل الصليب في 25 يونيو 1968 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث أقيمت احتفالية كبرى حضرها ممثلون عن كنائس العالم.