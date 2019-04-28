أديب: "معنديش مشكلة مع المعارضة .. بس يقولوا مين واقف وراهم"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الجيل الحالي رأى الأنظمة السياسية أثناء سقوطها، كما أن هناك مُعارضين يتم استغلالهم من الخارج ضد الدولة، مضيفًا:" معنديش مشكلة إنك تعارض ، بس تقولي إنت مين ، ميكونش وراك حد أنا معرفوش".

وأضاف " أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "الحكاية"، على قناة "mbc مصر": "أنا احترم جدًا أن واحد يطلع يقول أنا فلاني الفلاني بعارض وضد رئيس الجمهورية، وضد الحكومة، قول زي ما تحب"، موضحًا أن ما يزعجه هو وجود مؤسسات وأجهزة مخابرات ورائهم.

وتابع: "ساعات كتير وإنت قاعد كده يجيلك هاشتاج، أول اعمل كذا، فجأة تكتشف أن الشخص اللي طالب منك الكلام ده مش هو، مش إن اسمه مختلف، بس الراجل ده وراه مين؟".