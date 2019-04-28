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ترامب يشكر مسؤول الشرطة لتصديه لمطلق النار بكاليفورنيا

ترامب يشكر مسؤول الشرطة لتصديه لمطلق النار بكاليفورنيا

أديب عن "الحبة السامة": "ناس بتحطها في الشاي والميّة وبتموت"

أديب عن "الحبة السامة": "ناس بتحطها في الشاي والميّة وبتموت"

محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد القيامة: سنقف صفا واحدا للدفاع عن الوطن

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المصري المتهم بإهانة "شيعة البحرين" لا يحمل جنسية أخرى وزار القاهرة من أسبوع

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