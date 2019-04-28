قالت الدكتورة آية حسام الدين، مسؤولة الموارد البشرية بالشركة الأفريقية للأمن والحراسة، إن شركتهم مصرية خاصة ومتخصصة في تأمين الأحداث الرياضية وستكون خطوة لإعادة الجماهير للملاعب مرة أخرى.

وأضافت حسام الدين، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن أولى مهام الشركة ستكون تأمين كأس الأمم الأفريقية بواسطة الشباب المصري على أن يكون عمر المتقدمين من 21 وحتى 40 عاما، بمؤهل متوسط فيما فوق وصفحة جنائية نظيفة.

وأوضحت أن الشركة ستكمل عملها في مصر وبعد تنظيم كأس الأمم الأفريقية "عودة الجماهير وتأمين كل الأحداث الرياضية وكأس الأمم الأفريقية مجرد خطوة أولى.. واللي هيثبت كفائته هيكمل مع الشركة بمرتب مبدئي 3 آلاف جنيه".