أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بين طرفين، باستخدام الأسلخة البيضاء في بنها بمحافظة القليوبية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفي بنها العام، تحرر محضر بالوقعة وتولت النياية التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا للعميد حسين جندية مأمور مركز شرطة بنها من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين، أسفل كوبرى المنصورة دائرة المركز.

انتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طــــرف أول حافظ م ح 21 عاما عاطل مصاب، أحمد ط ز 22 عاماعاطل مصاب، ميشيل س م 35 عاما سائق مصاب، وطـرف ثان عبدالله م ع 23 عاما سائق مصاب، ورأفت ش ع 22 عاما مصاب.

وتبين حدوث مشاجرة بين الطرفين، لوجود خلافات مالية سابقة بين الطرفين.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم10205 جنح مركز شرطة بنهالسنة 2019م، وجارى العرض على النيابه .