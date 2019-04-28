استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
تتمثل شروط استخراج بدل فاقد في الآتي
- تعد موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسمياً ويقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم/ مركز الشرطة المختص.
- استخراج شهادة براءة الذمة.
- أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.
وتتضمن المستندات المطلوبة ما يلي
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.
- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".
ويمكن استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة من هنــــــــــــــــــا بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني.