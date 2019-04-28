استقبلت صوامع الدقهلية، كميات متزايدة من القمح المصري إنتاج عام 2019 ووصلت إلى 9197 طنا، قمح من مزارعي المحافظة منذ بدء الموسم في منتصف أبريل الجاري، وسط تزايد مستمر في الكميات الموردة بمتابعة يومية من السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة التوريد بمديرية التموين، إن أكثر الصوامع استقبالا للقمح هي صوامع بني عبيد ووصلتها كمية 3201 طن، ثم صوامع مست غمر بمكية 2914 طن، وصوامع شربين بكمية 2709 طن وجميعها تابع للشركة القابضة للصوامع، كما جرى استقبال القمح في موقع تابعين لشركة مطاحن شرق الدلتا وهما المنصورة ووصلتها كمية 1566، وبهرند بكمية 1235 طنا.

وتفقد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عملية توريد القمح في صوامع بهرند، بداية من تنظيم انتظار السيارات، وأخذ العينات وفحصها، ولجان الاستلام حتى أن يصل القمح إلى التخزين.

يذكر أن وزارة التموين حددت أسعار القمح هذا العام لتكون 655 جنيا للأردب وزن 150 لدرجة النقابة 22.5 قيراط، ومبلغ 670 للأردب وزن 150 كيلو لدرجة النقاوة 23 قيراطا، ومبلغ 685 جنيا للأردب لدرجة النقابة 23.5 قيراط.