زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عددا من الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، بدأها بالكنيسة الكائدرائية واستقبلة خلالها الأنبا تادرس مطران بورسعيد الذي أكد عمق الروابط والمحبة بين أبناء بورسعيد وتبادلهم المشاعر في المناسبات والأعياد.

واستكمل المحافظ زيارته للكنائس بزيارة الكنيسة الإنجيلية واستقبله القس رفعت فتحي من الهيئة العليا للكنيسة الإنجيلية، ثم اختتم فعاليات جولة الكنائس بزيارة كنيسة ماري جرجس بمدينة بورفؤاد واستقبله القس يوحنا راعي الكنيسة.

وقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا أن المسجد والكنيسة لهما دور كبير في تعليم الأجيال حب الوطن: "كل جمعة وحد لازم نشحن بطارياتنا".

وأثنى المحافظ على روح المحبة التي يتميز بها الشعب المصري وساهمت في التصدي لمحاولات بث الفتنة والوقيعة بين المصريين، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل شر وسوء، وأن يديم عليهم نعمة الأمن والاستقرار ومزيدا من الرخاء والتنمية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رافقة خلال الجولة الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد واللواء هشام خطاب مدير الأمن والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من الأجهزة التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.