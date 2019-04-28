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شم النسيم.. «الورد فتّح في جناين مصر»

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بالصور| وفد شعبي يزور كنائس برأس سدر لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

بالصور| وفد شعبي يزور كنائس برأس سدر لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

بريطانيا: "داعش" يخطط لتنفيذ هجمات في أوروبا عبر "خلايا التماسيح"

بريطانيا: "داعش" يخطط لتنفيذ هجمات في أوروبا عبر "خلايا التماسيح"

صور| رئيس مدينة الحامول تتابع مبادرة بيع السلع بأسعار مخفضة بكفر الشيخ

صور| رئيس مدينة الحامول تتابع مبادرة بيع السلع بأسعار مخفضة بكفر الشيخ

فحص 15 ألف تلميذ بالمرحلة الأولى لـ"نور حياة" في المنيا

فحص 15 ألف تلميذ بالمرحلة الأولى لـ"نور حياة" في المنيا

أهالي "دار مصر" بدمياط يستغيثون: الشقق بها كوارث.. ورئيس الجهاز يرد

أهالي "دار مصر" بدمياط يستغيثون: الشقق بها كوارث.. ورئيس الجهاز يرد

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