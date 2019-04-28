لقيت سيدة أمريكية الجنسية مصرعها، فيما أصيب 2 مصريين من بينهما زوجها في حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها على طريق نجع حمادي الغربي.

تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق "قنا- نجع حمادي" الصحراوي الغربي، نتج عنه مصرع "نانسي لويس، 72 عامًا" أمريكية الجنسية، وزوجها "خالد عبداللاه محمد، 45 عامًا"، وإصابة "سليمان علي محمد، 58 عامًا، سائق"، مقيمان العرابة بسوهاج، في حادث انقلاب سيارة بطريق "قنا- نجع حمادي" الصحراوي الغربي أمام قرية القمانة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.