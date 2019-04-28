قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من رشا مظهر ومصطفى أبو العزم، والتي طالبا فيها بوقف وبطلان إعلان نتيجة انتخابات مقعد النقيب والتجديد النصفي، للنقابة العامة وكام مجالس النقابات الفرعية، لجلسة 12 مايو المقبل.

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 43032، و43030 لسنة 73 ق نقابة صيادلة مصر.

كانت النقابة العامة للصيادلة، دعت في 16 أبريل من الشهر الجاري لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحًا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.