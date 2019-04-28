3496 مسجداً و5863 ساحة.. "الأوقاف" تحدد خريطة "الاعتكاف وصلاة العيد"

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن المساجد المصرح فيها بالاعتكاف خلال شهر رمضان المقبل، تبلغ 3496 مسجدًا، وفقا لما اعتمده الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الأحد، وأن المساجد لم تختلف بجميع محافظات الجمهورية عن العام الماضي سوى في 20 مسجدًا جرى إضافاتها.

وأضاف لـ"الوطن" أن الوزارة شددت على المديريات أن يكون لكل مسجد إمام من الأئمة مسئول عن إدارة جميع شئون الاعتكاف.

وأوضح أن الوزير اعتمد 5863 ساحة ومسجدًا جامعًا لكل منها إمامان أحدهما أساسي والآخر احتياطي لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، على أن يكون كل من الاعتكاف وصلاة العيد بنفس ضوابط العام الماضي، مع الالتزام بالأماكن المحددة سواء للاعتكاف أم لصلاة العيد من ساحات ومساجد كبرى.

وسجلت محافظة الشرقية أعلى نسبة من حيث عدد المساجد المخصصة للاعتكاف العام الماضي بـ 351 مسجدا تلتها كفر الشيخ بـ329، والمنوفية بـ314، والدقهلية بـ280، والغربية بـ229.و البحيرة على 222 مسجدا للاعتكاف، و203 بالإسكندرية، و183 للفيوم، و32 بمطروح، و126 في المنيا.

وسجلت محافظات القاهرة الكبرى 680 مسجدا للاعتكاف، فكان بالجيزة 265، والقاهرة 204، والقليوبية 171.وكان نصيب سيناء 40 مسجدا للاعتكاف بواقع 36 لشمال سيناء و6 لجنوب سيناء، وحصلت السويس على 62، والإسماعيلية 22 وبورسعيد 21، أما سوهاج على 72 مسجدا للاعتكاف، وأسيوط 25، وقنا 12، وبني سويف 152، والأقصر 40 وأسوان 21، فيما حصلت دمياط على 49، والوادي الجديد 31، والبحر الأحمر 13.