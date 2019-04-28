هنأ الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الدكتور حسن عبد السلام، الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ورئيس وحدة الأشعة التداخلية، بمناسبة اختياره من قبل الكلية الملكية للأشعة بإنجلترا ليكون سفيرا لها فى مصر Overseas Ambassador.

وأكد "الكردي"، أن الدكتور حسن عبدالسلام فتحي، أول من يحصل على هذا المنصب بمصر، والذي بمقتضاه سيمثل الكلية الملكية بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف "الكردي"، أنه بذلك يمثل نقطة القوة لجامعة الإسكندرية في مساعدة أطباء الأشعة بالنصح والمعلومات، والعمل على زيادة التواصل بين الكلية الملكية للأشعة وأعضائها في مصر، وأيضاً تقوية العلاقة بين مجتمعي الأشعة في الدولتين، بما فيها من جامعات ومؤسسات صحية وجمعيات معنية بالأشعة.