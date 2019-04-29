خرج من منزله بقرية الطرفة بسانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، بصحبة 100 آخرين من سكان المنطقة ذاتها، قاصدا الدقي في الجيزة، لإجراء عملية جراحية في العين، إلا أنه قدر له الاختفاء ولا يعلم عنه رفقائه في الرحلة شيئا.

خرج حسين فتيح سليم، البالغ من العمر 80 عاما، من منزله مساء يوم الخميس، متوجها لمنطقة الدقي، ووصل إلى المستشفى المفترض أن يجري به العملية الجراحية صباح يوم الجمعة، حسبما قال ابنه محمد.

ويروي محمد لـ"الوطن"، أن والده يعاني من مرض "ألزهايمر"، لذلك كان دئما يتواصل مع أحد رفقائه في القافلة العلاجية يدعى "صالح"، حيث أجرى اتصالا به صباح يوم الجمعة أخبره أنه مشغول الآن وطلب منه الاتصال لاحقا.

أتصال آخر أجراه والد الرجل الثمانيني، إلى صديق والده في القافلة العلاجية، عقب صلاة الجمعة، أخبره فيه أن والده سوف يكون مع الدفعة القادمة من الذين سيتم إجراء الكشف عليهم تمهيدا لإجراء العملية الجراحية.

وفوجئ "محمد"، باتصال من ابن زوجة أبيه يخبره فيه أنهم فقدوا والده، ليتصل مرة أخرى بصديقه الساعة الـ6 مساء فيخبره أن والده فقد منذ ما يقرب من ساعة ليقرر أن يسافر من محافظة السويس حيث يقطن إلى القاهرة.

وتقدم ابن الرجل المفقود ببلاغ إلى قسم شرطة الدقي مساء يوم الجمعة الماضي، إلا أن رجال الشرطة أخبروه أنه لابد من مرور الفترة القانونية على اختفائه لتحرير محضر.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها للكشف عن سر اختفاء عجوز سيناء من داخل مستشفى العيون بالدقي، وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إن فريق من المباحث يكثف جهوده للعثور على العجوز.

وأوضح أنه جاري مراجعة جميع الكاميرات في المستشفى، والأماكن المحيطة بها، وسوف يتم نشر صوره على جميع الأقسام والبحث في المستشفيات.