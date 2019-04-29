قال عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، ووكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يرصد كل ما يبث على الشاشات أو الإذاعات أو الصحف بشكل يومي، ويتلقى شكاوى من المواطنين حول ما يُقدم في الوسائل الإعلامية، من أجل حماية المواطن المصري أن يتمتع بإعلام حر ونزيه.

وأضاف "الجبالي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن المجلس يملك العديد من الآليات التي تمكنه من رصد المشكلات والتجاوزات التي تُعرض على الشاشات، مؤكدًا معاقبة الوسيلة الإعلامية التي تّعرض المسلسلات المتضمنة مشاهد خادشة للحياء.

وتابع: "سنعاقب القناة وليس فريق عمل المسلسل أو شركة الإنتاج، أنا بخاطب الوسيلة الإعلامية، مليش علاقة بشركات الإنتاج"، حيث إن القانون حدد للمجلس تعامله مع الوسائل الإعلامية سواء تليفزيونية أو صحفية، ولكن من حق القنوات مخاطبة شركات الإنتاج بل والتدخل من أجل حذف المشاهد المسيئة من المسلسل.