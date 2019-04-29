بعد سلسلة التفجيرات التي شهدتها البلاد، التي أودت بحياة 253 شخصًا، في أحد الفصح، أعلن الرئيس مايثريبالا سيريسينا، رئيس سريلانكا، الأحد، حظر تغطية الوجه في البلاد، ومنع ارتداء النقاب.

واستند "سيريسينا" إلى قانون الطوارئ لممارسة صلاحياته بمنع أي نوع من أنواع تغطية الوجه في الأماكن العامة، سيتم العمل بالقرار بداية من اليوم، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وأوضح البيان "الحظر هو لضمان الأمن الوطني، لا يجب على أحد أن يغطي وجهه بشكل يصعب التعرف عليه"، بحسب سكاي نيوز.

ولا ترتدي النقاب سوى نسبة قليلة جدا من النساء، حيث يشكل المسلمون 10 بالمئة من سريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، ويغلب عليها الديانة البوذية.