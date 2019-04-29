إصابة 13 جزائريا بطلقات نارية في احتجاجات للشرب من مياه المنابع

خلال احتجاجهم أمام مصنع لتعبئة المياه المعدنيّة، أصيب 13 شخصا بطلقات ناريّة من أسلحة صيد في منطقة الحمامات بولاية تبسة في الجزائر، وذلك في أثناء المطالبة بحقّهم في الشّرب من ماء المنبع.

وتوجّه سكّان منطقة الحمامات إلى مصنع المياه المعدنيّة "يوكوس" للاحتجاج والمطالبة بحقّهم في الاستفادة من مياه المنابع، قبل تعبئتها في قارورات لبيعها، بحسب "سكاي نيوز".

وأشعل المحتجون النار في عجلات مطّاطية وشاحنة لبيع المياه، ما أدى لتصاعد التوتّر بين السكّان ومالكي المصنع، الذي أسفر عن استخدام ذخيرة حيّة من البارود من طرف هؤلاء لتفرقة المحتجّين، وبث التليفزيون الرسمي صورًا للنيران.

وتصاعد التوتّر بعدما منحت السلطات رخصةً جديدة للمصنع لاستغلال منابع جديدة للمياه، تُمثّل حسب السكّان "موارد لتزويدهم بماء الشرب".

ومنذ صباح أمس بدأت الاحتجاجات بتجمّع للسكّان أمام مقرّ بلديّة الحمامات، للمطالبة بتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب، خاصّةً أنّ بلدية الحمامات معروفة بمخزون المياه الباطنية ومنابعها.