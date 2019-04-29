رئيس الزمالك يهاجم الخطيب بسبب "الملكية الفكرية": "معاه معهد تعاون"

شن رئيس نادي الزمالك، هجوما على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والإعلام المصري.

وقال رئيس الزمالك، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر فضائية "المحور": "بنبارك للأستاذ محمود الخطيب أنه تم تكريمه يوم الملكية الفكرية، وكل الجرايد صفحة أولى".

وتابع: "هي الملكية الفكرية بقت تبعنا ولا تبع مين بالظبط أول مرة أسمع عن الملكية الفكرية بصراحة يعني، والأستاذ محمود الخطيب معهد تعاون يعني لما تتكلم عن الملكية الفكرة اتكلم عن رئيس الزمالك اللي واخد جايزة الدولة في القانون، واخدها وهو عنده 24 سنة، وعيب".

وأضاف: "هو ده الإعلام في مصر الإعلام الفاسد، إن واحد معهد تعاون بيتكرم يوم الملكية الفكرية، وأول مرة أشوف في الكورة ملكية فكرية".

وكان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لبى دعوة حضور احتفالية "اليوم العالمي للملكية الفكرية"، التي تحمل شعار "للذهب نسعى.. الملكية الفكرية والرياضة"، تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومكتب براءات الاختراع المصري، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وجرى تكريم الكابتن محمود الخطيب، على هامش الاحتفالية، بإهدائه درعي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وشهادة تقدير.