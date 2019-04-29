سعر الدولار اليوم الاثنين 29- 4- 2019 في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

واصل سعر الدولار حالة الاستقرار خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين، أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة، وتستعرض "الوطن" لقرائها سعر بيع وشراء الدولار في البنوك المصرية مثل البنك التجاري الدولي، بنك أبو ظبي وبنك مصر على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدولار في بنك بلوم مصر اليوم نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 17.11 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 17.15 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع.