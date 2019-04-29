أعلن السيد الصباحي وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أنه جرى توريد 8 آلاف و60 طن قمح على مدى 15 يوما منذ إطلاق موسم الحصاد في منتصف أبريل الحالي لصوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدى بشبرا الخيمة.

وقال وكيل مديرية التموين، إنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها في غضون يومين على الأكثر للمزارعين.

وصرح الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أنه جرى رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هي "صوامع مسطرد، بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفرسعد بحيري" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.