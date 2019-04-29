عين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خالد حمزة نائبًا جديدًا لمدير مكتب البنك في مصر وسيتولى منصبه في القاهرة في الأول من مايو خلفًا لكاترينا بيورلين هانسن.

وقال البنك، في بيان اليوم، إن حمزة سيعمل على استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعملياته في البلاد، ودعم جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك.

التحق حمزة، الذي يحمل كل من الجنسية المصرية والبريطانية، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2012 كمصرفي أول في قطاع البنية التحتية. ويتمتع بخبرة واسعة في تصميم وتنفيذ مشاريع القطاعين العام والخاص وقاد مبادرات حوار السياسات الرئيسية للبنك في مصر.

قبل انضمامه إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كان حمزة مسؤول المخاطر في البنك التجاري الدولي المصري، ومصرفي تجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية كماعمل في شركة الأسهم الخاصة الإقليمية، "رسملة"، وحصل على بكالوريوس الآداب في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ مباشرة العمل في البلاد عام 2012 استثمر البنك حتى الآن أكثر من 4.8 مليار يورو لتمويل 91 مشروعًا.